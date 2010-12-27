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В Петербурге рабочая неделя завершится плюсовой температурой
Сегодня, 9:29
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nastya960

В Петербурге рабочая неделя завершится плюсовой температурой

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В ночь на 13 января на столбике термометра было от -1 до +1 градусов.

Рабочая неделя в Петербурге завершится плюсовой температурой. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В ночь на 13 января на столбике термометра было от -1 до +1 градусов. Днём температура воздуха поднимется до +3 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду с юго и юго-запада.  

Самая низкая температура в Петербурге 12 декабря была зафиксирована в 1955 году, тогда столбик термометра опустился до -24 градуса, самым теплым этот день был в 1999 году – плюс 7 градусов. 

Фото: pixabay 

Теги: погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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