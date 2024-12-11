В парке Александрино в Петербурге произошел пожар

Очевидцы сообщают о едком дыме.

В парке Александрино, расположенном на проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге, произошёл пожар.

Как сообщил очевидец в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", возгорание наблюдается в течение 15-20 минут. По словам очевидца, огонь достигает высоты около двух метров. Предположительно, горит не мусорный контейнер, однако точные причины возгорания пока неизвестны.

Пользователи соцсети предположили, что кто-то неудачно подарил шашлыки. Информация уточняется.

Ранее Piter.TV сообщал, что из-за квартирного пожара на Лени Голикова эвакуировали 15 жильцов.

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