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Из-за квартирного пожара на Лени Голикова эвакуировали 15 жильцов
Сегодня, 8:13
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Из-за квартирного пожара на Лени Голикова эвакуировали 15 жильцов

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В результате пострадал мужчина.

В Кировском районе ночью 29 января произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Информация о возгорании по адресу: улица Лени Голикова, 30, поступила на пульт спасателей в 00:26. В комнате площадью 9 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 6 "квадратах". К 00:54 огонь потушили. 

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, есть пострадавший. Мужчину госпитализировали в больницу. 

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Большом Сампсониевском проспекте загорелась коммунальная машина. 

Фото: Piter.TV 

Теги: пожар, улица лени голикова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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