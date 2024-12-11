Из-за квартирного пожара на Лени Голикова эвакуировали 15 жильцов

В результате пострадал мужчина.

В Кировском районе ночью 29 января произошел квартирный пожар, сообщили в ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании по адресу: улица Лени Голикова, 30, поступила на пульт спасателей в 00:26. В комнате площадью 9 "квадратов" в "двушке" полыхала обстановка на 6 "квадратах". К 00:54 огонь потушили.

Из опасной зоны эвакуировали 15 человек, есть пострадавший. Мужчину госпитализировали в больницу.

К ликвидации пожара привлекались 15 спасателей и три единицы техники. Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что на Большом Сампсониевском проспекте загорелась коммунальная машина.

Фото: Piter.TV