На Большом Сампсониевском проспекте загорелась коммунальная машина

Причины пожара устанавливаются.

Росгвардейцы устранили возгорание в моторном отсеке коммунальной техники в Выборгском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Рано утром 28 января на Большом Сампсониевском проспекте сотрудники вневедомственной охраны обнаружили стоявший у тротуара автомобиль JAC, предназначенный для транспортировки бытовых отходов. Водитель грузовика поднял кабину, поскольку из моторного отсека шел густой дым.

О происшествии рассказали в Центр оперативного управления районного ОВО, также вызвали пожарных. Затем росгвардейцы воспользовались огнетушителем из служебной машины и устранили огонь.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в "трешке" на Северном проспекте произошел из-за обогревателя.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти