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На Большом Сампсониевском проспекте загорелась коммунальная машина
Сегодня, 16:31
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На Большом Сампсониевском проспекте загорелась коммунальная машина

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Причины пожара устанавливаются.

Росгвардейцы устранили возгорание в моторном отсеке коммунальной техники в Выборгском районе. Об этом сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Рано утром 28 января на Большом Сампсониевском проспекте сотрудники вневедомственной охраны обнаружили стоявший у тротуара автомобиль JAC, предназначенный для транспортировки бытовых отходов. Водитель грузовика поднял кабину, поскольку из моторного отсека шел густой дым. 

О происшествии рассказали в Центр оперативного управления районного ОВО, также вызвали пожарных. Затем росгвардейцы воспользовались огнетушителем из служебной машины и устранили огонь. 

Причины пожара устанавливаются.

Ранее мы рассказывали о том, что пожар в "трешке" на Северном проспекте произошел из-за обогревателя. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Теги: большой сампсониевский проспект, коммунальная машина, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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