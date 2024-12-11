Пожар в "трешке" на Северном проспекте произошел из-за обогревателя

Из огня спасли женщину и мужчину.

Стала известна причина пожара в трехкомнатной квартире на Северном проспекте в Петербурге, который произошел еще в декабре 2024 года. Об этом рассказали в МЧС России.

Из огня спасли 47-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Их госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения.

Вероятнее всего, первопричиной происшествия послужила внутренняя неисправность обогревателя, что и привело к замыканию.

В ведомстве напомнили, что важно следить за состоянием проводки, не перегружать электросеть, использовать исправное электрооборудование, выключать электроприборы на ночь и при выходе из дома, а также следить за сроком эксплуатации приборов.

Ранее на Piter.TV: в ДК имени Александра Цюрупы на Обводном вспыхнул пожар.

Фото: пресс-служба МЧС России