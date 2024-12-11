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Пожар в "трешке" на Северном проспекте произошел из-за обогревателя
Сегодня, 12:17
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Пожар в "трешке" на Северном проспекте произошел из-за обогревателя

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Из огня спасли женщину и мужчину.

Стала известна причина пожара в трехкомнатной квартире на Северном проспекте в Петербурге, который произошел еще в декабре 2024 года. Об этом рассказали в МЧС России. 

Из огня спасли 47-летнюю женщину и 34-летнего мужчину. Их госпитализировали в больницу с отравлением продуктами горения. 

Вероятнее всего, первопричиной происшествия послужила внутренняя неисправность обогревателя, что и привело к замыканию. 

В ведомстве напомнили, что важно следить за состоянием проводки, не перегружать электросеть, использовать исправное электрооборудование, выключать электроприборы на ночь и при выходе из дома, а также следить за сроком эксплуатации приборов. 

Ранее на Piter.TV: в ДК имени Александра Цюрупы на Обводном вспыхнул пожар. 

Фото: пресс-служба МЧС России

Теги: пожар, северный проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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