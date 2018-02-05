Все происшествия в Санкт-Петербурге за 5 февраля: фото и видео

Канал Piter.tv подготовил для вас ежедневную подборку всех происшествий за последние 24 часа.

Последние сутки для жителей Петербурга выдались сложными из-за того, что на город обрушилась треть месячной нормы осадков. Несмотря на то, что снег вышли убирать даже местные чиновники, а "Водоканал" утилизировали миллионный куб снега, обстановка на дорогах лучше не стала.

За 5 февраля в Санкт-Петербурге произошло несколько пожаров и больше 700 ДТП различной степени сложности. Также погодные условия и множество аварий парализовали движение общественного транспорта. Особенно пострадали трамваи и троллейбусы.

ДТП и ЧП в Санкт-Петербурге за 5 февраля.

1. На Кондратьевском проспекте под утро горела однокомнатная квартира. Огонь начал распространяться в кладовой. Площадь возгорания составила три квадратных метра. Пожарным удалось ликвидировать пламя спустя час после звонка диспетчера. В результате случившегося никто не пострадал.

2. На Ириновском проспекте утром сломался трамвай. Беды начали преследовать рогатый транспорт с самого раннего утра. Причины, по которым движение трамвая прекратилось - неизвестны. По разным сведениям, это произошло из-за поломки вагона или в результате сильного снегопада, который засыпал рельсы.

3. Утро понедельника в Петербурге началось с аномальных пробок и снега. Утро понедельника продолжает “дарить” петербуржцам снегопад. На дорогах образовались крупные транспортные пробки. Многим водителям пришлось пересесть на метро. К половине восьмого утра сервис “Яндекс.Пробки” обозначил дорожную ситуацию на четыре балла больше, чем обычно

4. На Ярослава Гашека студентка отдала гадалке полмиллиона рублей за обещание "счастливой жизни". К 19-летней жительнице района обратилась гадалка, которая сумела убедить пострадавшую отдать ей деньги и ценные вещи в обмен на “счастливое будущее”.

5. Снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП. В 12 часам дня ситуация на дорогах только ухудшилась. Утром мощные заторы наблюдались на Приморском проспекте в сторону центра (10 баллов), на проспекте Славы в сторону Московского проспекта (9 баллов), а также на шоссе Революции по направлению к Рябовскому и в сторону центра (9 баллов). Сама серьезная пробка была сегодня на внутренней стороне КАДа, Большом Обуховском мосту, от Колтушского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Затор растянулся на 12,3 км и продолжался не менее 2 часов. По ссылке вы сможете узнать о других ДТП, случившихся начале дня.

6. На заводе "ТехноНиколь" под Тосно горел цех на 1500 квадратных метров. Огонь быстро охватил помещение, а также расположенное в нем дорогостоящее оборудование. Спасатели боролись с открытым огнем почти 2 часа. Только в 9.50 основные очаги пламени были ликвидированы, а сам пожар локализован. Всего к ликвидации пожара привлекалось 40 человек, 17 ед. техники.

7. Страшная авария произошла по трассе "Скандинавия". В результате столкновения фуры и двух легковушек погибли двое.

8. На улице Руставели две иномарки столкнулись из-за скользкого асфальта. Судя по всему, вторая машина просто не успела оттормозиться перед транспортным средством, идущим впереди.

9. В двух районах Петербурга встали трамваи. Позже эта ситуация повторилась еще в нескольких. Транспорт выходил из строя по разным причинам. Где-то сходил с рельс, а где-то пути блокировало очередное ДТП.

10. На Московском проспекте "Мазда" не пропустила пожарную машину. Причиной такой ситуации могло стать не нежелание водителя, а усилившийся снегопад.

11. Появилось видео пожара в квартире в Новом Девяткино. Спасатели занимались ликвидацией огня в доме номер 6 по Арсенальной улице. Известно, что горело помещение во второй парадной на 14-этаже. Там располагается однокомнатная квартира. Сведений о пострадавших нет.

12. "Технологический институт" открыли после проверки в 16.00. Причина была в забытой кем-то сумкой. По аналогичной причине через час эвакуировали Балтийский вокзал.

13. Вестибюль "Площадь Восстания-2" закрыли на проверку в 17.02. Судя по всему, ограничения связаны с вопросами безопасности. Возможно, кто-то из пассажиров забыл в вестибюле что-то из личных вещей.

14. На Гражданском проспекте девушка попала под машину. На регулируемом пешеходном переходе все автомобили остановились и пропустили пешеходов. Один из водителей на белой иномарке начал объезжать автобус и, не заметив красный сигнал светофора, наехал на девушку. В результате столкновения пострадавшая отлетела на несколько метров.