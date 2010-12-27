В Петербурге утилизировали миллионный куб снега

"Водоканал Санкт-Петербург" справилось за зиму с миллионом кубометров снега.

Как сообщают представители ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, организация приняла и утилизировала свыше миллиона кубометров снега. Для этого понадобилось 69 тысяч грузовиков. “Юбилейный” миллионный куб привезли в снегоприемный пункт, расположенный на набережной Обводного канала днем 5 февраля.

Отмечается, что большая часть снега была уничтожена в снегоплавильных пунктах. Там “разделались” с 650 тысячами кубометров осадков. Наиболее загруженными пунктами приема снега стали офисы на Мебельном проезде, Кушелевской дороге и набережной Обводного канала.

Специалисты рассказали, что для растопки одного кубометра снега требуется пять кубометров сточной воды. Также необходима электроэнергия для обеспечения работы дробильных систем и насосных подстанций. Десять тонн снега система сможет уничтожить за 3 минуты. Данное количество соответствует содержимому одного грузовика с высокими бортами.

В 2017 году в Петербурге открыты 11 снегоплавильных и 7 приемных пунктов снега.