Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
В Петербурге утилизировали миллионный куб снега
Вчера, 17:00
0
lesjasap
501

В Петербурге утилизировали миллионный куб снега

0
 
 

"Водоканал Санкт-Петербург" справилось за зиму с миллионом кубометров снега.

Как сообщают представители ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”, организация приняла и утилизировала свыше миллиона кубометров снега. Для этого понадобилось 69 тысяч грузовиков. “Юбилейный” миллионный куб привезли в снегоприемный пункт, расположенный на набережной Обводного канала  днем 5 февраля. 
 
Отмечается, что большая часть снега была уничтожена в снегоплавильных пунктах. Там “разделались” с 650 тысячами кубометров осадков. Наиболее загруженными пунктами приема снега стали офисы на Мебельном проезде, Кушелевской дороге и набережной Обводного канала.
 
Специалисты рассказали, что для растопки одного кубометра снега требуется пять кубометров сточной воды. Также необходима электроэнергия для обеспечения работы дробильных систем и насосных подстанций. Десять тонн снега система сможет уничтожить за 3 минуты. Данное количество соответствует содержимому одного грузовика с высокими бортами. 
 
В 2017 году в Петербурге открыты 11 снегоплавильных и 7 приемных пунктов снега.
Теги: водоканал , гуп , миллион , осадки , снег , утилизация
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5