Снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП

Протяженность заторов составляет до 12 км.

Начало рабочей недели в Санкт-Петербурге из-за сильного снегопада выдалось тяжелым. "Яндекс.Пробки" сообщает, что, на данный момент, загруженность некоторых участков достигает 9 баллов. В обычный день, максимальная загруженность достигает 6 баллов.

Утром мощные заторы наблюдались на Приморском проспекте в сторону центра (10 баллов), на проспекте Славы в сторону Московского проспекта (9 баллов), а также на шоссе Революции по направлению к Рябовскому и в сторону центра (9 баллов).

Серьезные пробки образовались и на тех участках, где им обычно быть несвойственно. Остановилось движение на Софийской из центра и на проспекте Славы в сторону Народной улицы к КАДу.

Сама серьезная пробка была сегодня на внутренней стороне КАДа, Большом Обуховском мосту, от Колтушского шоссе до проспекта Обуховской Обороны. Затор растянулся на 12,3 км и продолжался не менее 2 часов.

Также по Санкт-Петербургу и Ленобласти наблюдается большое количество ДТП различной степени серьезности. Авария из трех машин на Павловском шоссе полностью перегородила движение. На месте происшествия дежурят две кареты скорой помощи.

На выезде из Петро-Славянки машина улетела в кювет.

Паровозик собрался на перекрестке у Обводного и Лифляндской в сторону Старо-Петергофского.

ДТП с корссовером и газелью затруднило движение на внешнем кольце между ЗСД и Пулковским шоссе.

На перекрестке Бухарестской и Гашека собрался еще один паровозик из реанимации, скорой и "Мерседеса".

Ранее Piter.tv сообщал, что синоптики предупредили о похолодании и сильном ветре.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург