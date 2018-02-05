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nadiputintseva
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Синоптики предупредили о похолодании и сильном ветре

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В Петербурге продолжит идти снег.

Начало рабочей недели начнется с похолодания, об этом 5 февраля сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

В течение дня ожидается усиление ветра, а в прибрежных районах порывы будут достигать 12-14 метров в секунду. Во избежание несчастных случаев спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, убрать с открытых балконов личные вещи, а также не парковать свое авто около деревьев.

Температура воздуха сильно не изменится. По прогнозам синоптиков 5 февраля столбик термометра опустится до -9 градусов. Снегопад продолжится. 

Видео: Piter.tv

 

Теги: новости спб , погода 5 февраля , погода в спб на неделю
Категории: Новости СПб Картина дня

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