Синоптик Михаил Леус рассказал о похолоданиях и мокром снеге на следующей неделе

В выходные дни, по словам Леуса, в город придет небольшой активный циклон, который принесет похолодание.

В воскресенье, 7 ноября, ведущий специалист центра "Фобос", синоптик Михаил Леус рассказал, что в ближайшую неделю петербуржцы ощутят близость зимы. Об этом сообщают "Невские новости".

По словам метеоролога, в понедельник, 8 ноября, неделя начнется с влияния циклона. Так, небо будет пасмурным, ожидается обилие дождей, которые во второй половине дня постепенно перейдут в мокрый снег. В ночь на понедельник в Северной столице температура воздуха составит от +1 до +3, по области от 0 до +4. Днем столбики термометров покажут от +2 до +4 градусов в Петербурге, от 0 до +5 по области.

Влияние циклона снизится уже во вторник, на смену прежнему придет юго-западный антициклон, наполненный холодными воздушными массами. Погода немного прояснится, но на дорогах образуется корка льда.

В ночь на вторник, 9 ноября, в городе прогнозируется температура воздуха -1...-3, а в области — 0...-5. Днем столбики термометров покажут 0...+2 в Петербурге и -2...+3 в соседнем регионе.

На следующий день, 10 ноября, вернутся дожди и немного потеплеет. Так, ночью воздух будет 0...-2, днем — +2...+4 градусов. В Ленинградской области же от -4 до +1 в темное время суток и от 0 до +5 — в светлое.

Теплая часть циклона окажет влияние на Петербург 11 и 12 ноября - небо затянут облака, в регионе пройдут небольшие дожди. Температура ночью в среднем будет достигать +2...+4 градусов в городе и 0...+5 в области, а днем поднимется до +6...+8 в Северной столице и до +4...+9 — в соседнем регионе.

В выходные дни, по словам Леуса, в городе придет небольшой активный циклон, который принесет похолодание.

Так, в субботу, 13 ноября, будет облачная погода, дожди начнут переходить в мокрый снег. Ночью ожидается от +1 до +3 в Петербурге и от -1 до +4 по области. Днем воздух прогреется +2...+4 градуса в Северной столице и от 0 до +5 по области

В воскресенье, 14 ноября, ожидаются мокрый и обычный снега. Ночью похолодает до 0...-2 в Петербурге и до -1...+1 в области. Днем в Петербурге потеплеет, но незначительно — до 0...+2, а в Ленобласти местами даже похолодает — до -2...+3 по районам.

Ранее петербуржцы запечатлели северное сияние над Парнасом.

Фото: pixabay