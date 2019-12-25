Петербуржцы запечатлели северное сияние над Парнасом

Яркое северное сияние удалось видеть с южного берега озера Глубокое в Ленинградской области.

В ночь на воскресенье, 7 ноября, в Петербурге и области петербуржцы запечатлели северное сияние. Фотографиями природного явления они поделились с Telegram-каналом "Астро Фото Болото | Северное сияние в СПб и ЛО".

Яркое северное сияние удалось видеть с южного берега озера Глубокое в Ленинградской области. Очевидцы наблюдали его в течение 20 минут, с 23:40 до 00:00.

Рядом со станцией метро "Парнас" также удалось увидеть природное явление. В тот же временной промежуток, в 23:50, однако оно было не таким заметным, как в области.

В конце октября петербуржцы запечатлели северное сияние над Ладожским озером.

Фото: Telegram / Астро Фото Болото | Северное сияние в СПб и ЛО