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Петербуржцы запечатлели северное сияние над Парнасом
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Петербуржцы запечатлели северное сияние над Парнасом

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Яркое северное сияние удалось видеть с южного берега озера Глубокое в Ленинградской области.

В ночь на воскресенье, 7 ноября, в Петербурге и области петербуржцы запечатлели северное сияние. Фотографиями природного явления они поделились с Telegram-каналом "Астро Фото Болото | Северное сияние в СПб и ЛО".

Яркое северное сияние удалось видеть с южного берега озера Глубокое в Ленинградской области. Очевидцы наблюдали его в течение 20 минут, с 23:40 до 00:00. 

Рядом со станцией метро "Парнас" также удалось увидеть природное явление. В тот же временной промежуток, в 23:50, однако оно было не таким заметным, как в области. 

В конце октября петербуржцы запечатлели северное сияние над Ладожским озером. 

Фото: Telegram / Астро Фото Болото | Северное сияние в СПб и ЛО

Теги: озеро глубокое, парнас, северное сияние
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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