Петербуржцы запечатлели северное сияние над Ладожским озером

Природное явление заметили в ночь на 31 октября.

В ночь на 31 октября петербуржцы запечатлели северное сияние, которое появилось над Ладожским озером. Фотографии уникального природного явления появились в социальных сетях.

Северное сияние заметили в поселке Пятиречье.

Северное сияние при 100% влажности? Пятиречье, Ладожское озеро, походу, но что-то вышло, местно было к5 , похоже, наш выброс либо не долетел, либо завтра будет, а это выброс от 26-27 числа медленный, вот и долетел, так говорит NOAA. Александр Спиридонов

Также красочное природное явление заметили в Новой Ладоге.

Однако есть и те, кому северное сияние пришлось не по вкусу. По мнению петербурженки, "это было самое ужасное северное сияние из всех возможных".

Более сотни человек поинтересовалось куда я поеду, я просто оставила локацию в общем чате. Примерно через час мыс Далекий превратился в дискотеку. Кроме всех видов фонариков зажигали дальний свет фар, запускали дроны, курили сигареты прямо в объектив. Катя Стрельникова

Ранее мы писали, что жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние в ночь на 1 ноября.

Фото: Instagram / nikolai_rassokhin / tooluxel; Telegram / Астро Фото Болото Северное сияние в СПб и ЛО