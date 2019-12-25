Жители Ленобласти смогут увидеть северное сияние в ночь на 1 ноября

Убывающая луна не помешает наблюдениям в первой половине ночи.

Telegram-канал "Астро фото болото" опубликовал прогноз появления северного сияния в ближайшие выходные. С 30 октября по 1 ноября жители в Ленобласти можно будет наблюдать это природное явление.

Убывающая луна не помешает наблюдениям в первой половине ночи. Ясная погода, по предварительным данным, ожидается на юге региона.

Охотники северным сиянием напоминают, что яркость и красочность этого природного явления очень трудно прогнозировать. Ленинградцам советуют проверять реальные показания солнечного ветра, получаемые со спутников.

Фотографы рассказали Piter.tv о проблемах, с которыми сталкиваются во время съемок северного сияния.

Фото: Telegram / Астро фото болото (Дамир Ялышев)