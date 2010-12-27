Весна прошла мимо: в Петербурге ожидается снег, дождь и гололед

В среду похолодает до -12 градусов.

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется по прогнозам синоптиков с мокрого снега и нулевой температуры. Как сообщают в пресс-службе Северо-Западного Гидрометцентра, улицы города превратятся в один большой каток.

19 марта в городе на Неве температура будет варьироваться от -1 до +1 градуса. Ожидается мокрый снег и дождь. Жителей просят проявлять осторожность, так как, в связи с осадками, ожидается гололедица на дорогах и тротуарах.

Однако уже 20 марта в город опять придут холода. Температура упадет до -5 градусов и будет сохраняться в течение всего дня. В ночь на среду тоже весна в Петербурге не приблизится, так как столбик термометра понизится до -12 градусов. Днем синоптики обещают -5.