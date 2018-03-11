В Петербурге вместо снега будет идти дождь

Синоптики обещают потепление в первой половине рабочей недели.

Начало рабочей недели в Санкт-Петербурге по прогнозам синоптиков обещает быть пасмурным и с мокрым снегом. Как сообщает пресс-служба ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" к среде в северную столицу придет потепление.

В ночь на 12 марта в некоторых районах города ожидается снегопад, днем без осадков, а вечером пройдет снег с дождем. Температура воздуха в темное время суток составит – 4 градуса, а днем поднимется до +3.

МЧС предупреждает жителей города, что на дорогах ожидается гололедица. Ветер будет достигать 9 метров в секунду. Днем понизится атмосферное давление.

Стоит отметить, что уже во вторник в Петербурге столбик термометра поднимется до +5 градусов, а на улице вместо снега будет идти дождь. Однако синоптики добавили, что радоваться весне пока что рано, так как в ночь на 15 марта снова вернутся морозы, а петербуржцы увидят солнце.