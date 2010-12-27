Страшная авария произошла по трассе "Скандинавия"

На данный момент известно о двух погибших.

Крупная авария произошла 5 февраля 72-м километре федеральной трассы "Скандинавия" по дороге в Выборг, сообщают очевидцы.

По дороге разбросаны обломки. На обочине строит фура с разбитым бампером а чуть поодаль груда железа, которая раньше была кроссовером BMW. Поодаль стоит "Мерседес". Проезжавшие мимо автомобилисты сообщили, что кроссовер закрутило и он угодил под большегруз, после чего солкнулся с другим авто.

Очевидцы пишут, что в результате столкновения погиб пассажир BMW. О других пострадавших информации пока что не поступало. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее Piter.tv сообщал, что снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург