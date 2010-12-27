На "Черной речке" чиновники очищают территорию города от снежных осадков

Сотрудники городской администрации Приморского района вышли на помощь дорожным службам. Чиновники помогают убирать город от выпавших осадков. Ранее Piter.tv писал о том, что за воскресенье и понедельник в Петербурге выпала треть месячной нормы снега.
Инициатором данной очистки улиц стал глава администрации Николай Цед. Снегопад закрыл вход к зданию, поэтому офисные работники были вынуждены принять экстренные меры. Сообщается, что рамках своеобразной акции расчистят территорию около “Черной речки”.
В настоящее время также в районе работает более 100 спецмашин и 500 дворников. Привлекаются силы строительных компаний.
Напомним, что ранее мы писали о том, что из-за усиления снегопада в Петербурге резко увеличилось количество мелких ДТП.