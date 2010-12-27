На "Черной речке" чиновники очищают территорию города от снежных осадков

В Приморском районе чиновники вышли на улицы, чтобы убрать снег с дорог и тротуаров.

Сотрудники городской администрации Приморского района вышли на помощь дорожным службам. Чиновники помогают убирать город от выпавших осадков. Ранее Piter.tv писал о том, что за воскресенье и понедельник в Петербурге выпала треть месячной норм ы снега.

Инициатором данной очистки улиц стал глава администрации Николай Цед. Снегопад закрыл вход к зданию, поэтому офисные работники были вынуждены принять экстренные меры. Сообщается, что рамках своеобразной акции расчистят территорию около “Черной речки”.

В настоящее время также в районе работает более 100 спецмашин и 500 дворников. Привлекаются силы строительных компаний.