Главный синоптик рассказал, сколько еще снега обрушится на Петербург

За последние сутки выпала треть месячной нормы.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что за 4 и 5 февраля в городе выпала треть месячной нормы осадков.

Колесов отметил, что сильнейший снегопад, повлекший за собой множество ДТП и девятибалльные пробки, сегодня не закончится. По его словам, к концу дня уровень снега поднимется еще на 15-17 сантиметров.

Также синоптик пояснил, что циклон, обрушившийся на Петербург, пришел с Ладоги и бушует только в центральной части города. В Ленобласти больших осадков не прогнозируется.

По прогнозу главного синоптика, 6 февраля в город на Неве придет другой циклон. Именно тот, что парализовал в минувшее воскресенье Москву.

Ранее Piter.tv сообщал, что снегопад спровоцировал в Петербурге 9-балльные пробки и десятки ДТП.