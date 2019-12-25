В среду, 29 июля, по прогнозу будет самый жаркий день в ближайшие семь дней.

На неделе в Москве ожидается теплая погода и небольшие осадки. Об этом сообщается на Официальном сайте Мэра столицы.

В некоторых районах столицы будет переменная облачность. Во вторник воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ожидаются кратковременные дожди. В среду, 29 июля, будет самый жаркий день в ближайшие семь дней. Столбик термометра поднимется до +27…+29 градусов по Цельсию. Днем местами пройдет кратковременный дождь. В четверг, 30 июля, будет попрохладнее – до +23…+25 градусов. В некоторых районах прогнозируют осадки. В пятницу, 31 июля, станет прохладнее - +19…+24 градуса.

В субботу температура будет колебаться. Ожидается +18…+23 градуса тепла, кратковременные дожди и переменная облачность.

Ранее мы сообщили, что ученые придумали коленные протезы с распознаванием препятствий.

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы / Евгений Самарин