Они изобрели специальный алгоритм для протезов, позволяющий им реагировать на желание человека поднять ногу для того, чтобы обойти то или иное препятствие.

Ученые придумали коленные протезы с распознаванием препятствий. Об этом сообщает пресс-центр Университета Юты в Соединенных Штатах.

Таким образом, инженеры переложили часть управления протезом на человека. Как только инвалид подходит к преграде, которую хочет обойти, он соединяет голень и бедро вместе во время шага, а затем поднимает бедро вперед. При сгибании протез понимает желание человека, перешагивающего барьер. Мотор в колене срабатывает и прижимает голень к бедренной части. Устройство собирает данные о положении, скорости и планируемой траектории движения протеза, а затем отдает команду мотору.

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Видео: YouTube / Helen Hayes Hospital