В петербургском онкоцентре 70-летнему пациенту установили эндопротез, изготовленный на 3D-принтере

Сложность операции заключается в том, что важно не только установить протез, но и точно выделить нервы.

В Петербургском городском онкоцентре прошла редкая операция по восстановлению пораженного метастазами дистального отдела плечевой кости пациента 70 лет. Взамен утраченных структур ему установили эндопротез, изготовленный на 3D-принтере. Это единственный шанс сохранить руку и её функциональность. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Спб.

Сложность операции заключается в том, что важно не только установить протез, но и точно выделить нервы.

Впервые операцию по установке напечатанного эндопротеза в городском онкоцентре три года назад выполнил заведующий отделением опухолей кожи, костей и мягких тканей Максим Молчанов. Большой объём поражённых хондросаркомой тканей петербурженке Светлане Дмитрук заменили на комплекс титановых эндопротезов. Сегодня женщина готовит, ухаживает за огородом и даже купается, что было невозможно ещё 10 лет назад, когда в таких случаях пациенту грозила ампутация.

Операции по установке протезов, изготовленных на 3D-принтере, проходят в рамках ОМС.

Ранее стало известно, что петербургский офтальмолог разработал новые искусственные хрусталики.

Фото: Telegram / Комздрав Спб