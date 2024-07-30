Скульптуру "Одуванчик" как символ доброты установили в онкоцентре имени Напалкова в Петербурге

Бронзовая композиция из раскрытых ладоней стала 80-й работой скульптора Григория Потоцкого, представленной в 35 странах мира.

На территории онкологического центра в поселке Песочный открыли скульптуру "Одуванчик", символизирующую доброту и благодарность. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", бронзовая композиция представляет собой раскрытые ладони, образующие шар — символ открытого сердца. Для скульптора это стала 80-й работой в серии подобных скульптур, установленных в 35 странах мира от Мексики до Китая.

В онкоцентре – вот понимаете, такое удивительное, такое очень грустное место. И вы знаете, вот эти слова – "доброта" и "благодарность" – это то, что в самом деле лечит человека и спасает. Григорий Потоцкий, скульптор, почетный академик Академии художеств России

Инициативу поддержали в Народном фронте. Как отметила руководитель регионального отделения движения в Санкт-Петербурге Екатерина Кондратьева., Владимир Путин говорит о том, что подрастающее поколение должно воспитываться на принципах доброты. Трехметровый бронзовый "Одуванчик" призван напоминать пациентам центра, их родным и медицинскому персоналу о силе доброго слова, поддержки и человеческой благодарности в процессе лечения и выздоровления.

Фото: ВКонтакте / Онкологический центр им. Н.П. Напалкова