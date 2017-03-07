Сроки окончания строительства онкоцентра на Глухарской продлили на 2026 год

Проект остаётся приоритетным и будет реализован в полном объёме.

Строительство второй очереди онкологического центра протонной терапии в Приморском районе Санкт-Петербурга будет отложено на несколько месяцев. Об этом сообщили в Международном институте биологических систем имени Березина (МИБС).

Разрешение на строительство объекта на Глухарской улице уже выдано Госстройнадзором, срок его действия — до 30 июня 2026 года. Ранее запуск второй очереди центра, стоимость которой оценивается в 9 млрд рублей, был запланирован на начало 2025 года.

В МИБС подтвердили, что сроки строительства придётся сдвинуть, однако гарантировали, что вторая очередь центра будет открыта в 2025 году. Согласно проекту, здание онкоцентра будет разновысотным: одна его часть достигнет двух этажей, а другая — 13-14 этажей. Максимальная высота постройки составит 64 метра.

Строительство центра началось в 2021 году с первоначальным объёмом инвестиций в 5,5 млрд рублей. Однако спустя три года стоимость проекта увеличилась на 60%, достигнув 9 млрд рублей.

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Фото: Смольный