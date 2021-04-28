Петербургский офтальмолог разработал новые искусственные хрусталики

Интраокулярные линзы по эскизам заведующего офтальмологическим отделением Городской больницы 40 Константина Телегина произвела и запустила в серийное производство российская компания «НанОптика». Такие линзы являются самыми востребованными имплантатами в офтальмологии и применяются для хирургического лечения катаракты, от которой страдает каждый шестой человек старше 40 лет.

Около 80% работы офтальмологического отделения 40 больницы в Сестрорецке приходится на плановое оперативное лечение катаракты – помутнения хрусталика. Главный светопроводящий и светопреломляющий элемент глаза со временем теряет свою прозрачность и подлежит удалению с последующей заменой на полностью прозрачную искусственную линзу. Несмотря на то, что современные методики позволяют провести микрохирургическую операцию с высокой безопасностью и надежностью, в отдаленном периоде может произойти смещение искусственного хрусталика, что требует повторного хирургического вмешательства.

Константин ТЕЛЕГИН, заведующий офтальмологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40":

Существует немало пациентов из тех категорий, которые мы называем запущенные, которые не имели возможности вовремя получить медицинскую помощь. А в таких случаях уже далеко не каждый хрусталик может быть имплантирован по стандартной методике. Чтобы хоть как-то восполнить дефицит связок, которые в норме удерживают хрусталик приходится формировать это удержание нитями. Но эту нить надо за что-то завязать и в большинстве линз этих мест либо нет, либо они есть, но за счет того. Что это не специальные изделия, эти петли могут соскакивать. И может потребоваться реоперация.

Именно тогда Константин Телегин задумался о создании собственных линз – их отличие не в оптической, а в опорной гаптической части - которая не отвечает за зрительные функции. Именно там Константин предложил сделать отверстия для фиксации нитями.

Константин ТЕЛЕГИН, заведующий офтальмологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40""

Линза задумана изначально как линза для каких-то экспертных и сложных случаев, но в последствии её адаптировали таким образом, что она стала полностью универсальной. Её можно имплантировать, как и в случаях со стандартной практикой катаракты, так и в случаях какой-то отсроченной хирургии, если возникли отделенные осложнения, также если возникли осложнения в момент операции.

За разработку проекта и создание линзы взялся российский производитель офтальмологического оборудования и интраокулярных линз – "НанОптика". В компании с энтузиазмом восприняли идею петербургского офтальмолога.

Ольга АБАШЕВА, директор по научной и образовательной работе ООО "НанОптика":

Технология производства, которая есть в компании "НанОптика", она позволяет делать линзы с любой геометрией и из разных материалов – гидрофильного и гидрофобного. Это как раз то, что было необходимо Константину Петровичу Телегину. Плюс ко всему мы работали над тем, чтобы внедрить новые форматы линз и пошли на встречу уважаемому очень хирургу Константину Петровичу Телегину, и выполнить для него эту работу – для нас это была честь, и большим доверием к нам.

Константин ТЕЛЕГИН, заведующий офтальмологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40":

Иногда говорят, что нужно оказаться в нужное время в нужном месте. Я оказался на заводе "НанОптика", меня немного удивила в хорошем плане, организация внутренней работы, удивило то качество, которое я увидел. Меня удивила организация внутренняя и как поставлены процессы стерилизации, шлифовки, как вытачиваются модели. Для меня это было определенным вызовом и открытием. К тому моменту я уже понимал, что хочу индивидуальную линзу.

Ольга АБАШЕВА, директор по научной и образовательной работе ООО "НанОптика":

Самое главное – это идея Константина Петровича, его желание работать совместно с нашими инженерами. Это очень важно, потому что этот патент не остался лежать где-то в стороне, а он реализовался в качестве готового продукта – линзы интраокулярной по технологии Телегина и сейчас хирурги могут оперировать самые сложные случаи уже значительно легче и дарить возможность людям видеть.

После вручения патентов офтальмолог провел двухчасовой мастер-класс по методам фиксации интраокулярных линз, дизайн которых адаптирован под удобства склеральной фиксации. При этом Аквамарин ТТ и Цитрин ТТ от компании "НанОптика" – по-настоящему универсальные линзы, которые подходят для имплантации в любой глаз.

Ольга АБАШЕВА, директор по научной и образовательной работе ООО "НанОптика":