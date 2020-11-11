Офтальмологическая помощь в Петербурге: куда обратиться с жалобами на плохое зрение

По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 300 млн человек с различными нарушениями зрения. Повсеместная компьютеризация, сидячий образ жизни, несоблюдение режима труда и отдыха в разы увеличивают риски патологий у современных людей.

Залогом успешного лечения многих проблем со зрением является качественная и своевременная диагностика. В офтальмологическом отделении Городской больницы №40 в Сестрорецке оказывают специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь на европейском уровне. Современные приборы последних поколений позволяют врачам безболезненно и бесконтактно проводить все необходимые обследования, что значительно сокращает время самой диагностики и снижает риск развития инфекционных заболеваний глаз.

Одно из последних приобретений в нашем отделении – это оптический когерентный томограф. За считанные доли секунд мы можем получить изображения в срезе, чтобы понимать в каком состоянии находится роговица, радужная оболочка и хрусталик, [видеть] степень повреждения связок, связочного аппарата хрусталика, степень наклона хрусталика или линзы. Также мы очень активно занимаемся вторичной имплантацией и репозицией интраокулярных линз в случаях смещения. Этот аппарат очень здорово и информативно помогает увидеть то, как выполнено конечное лечение и оценить его результаты и безопасность. Константин Телегин, заведующий офтальмологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Катаракта лечение

В отделении офтальмологической службы 40-й больницы функционирует индивидуальная герметичная операционная с микробиологической фильтрацией и вентиляцией. Ежегодно здесь проводится более 2,5 тысяч плановых микрохирургических вмешательств. Около 70% работы в отделении приходится на оперативное лечение катаракты – патологического состояния, связанного с помутнением хрусталика глаза и вызывающего различные степени расстройства зрения вплоть до полной его потери.

Приоритет в области хирургических вмешательств, выполняемых в нашем отделении, отдается в первую очередь бесшовной малоинвазивной хирургии катаракты с имплантацией мягких моделей иол. Также активно занимаемся хирургической коррекцией пресбиопии с имплантацией мультифокальных, трифокальных моделей хрусталиков. Константин Телегин, заведующий офтальмологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Самым безопасным и эффективным методом лечения катаракты признана бесшовная ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией искусственной интраокулярной линзы через прокол. Высокая безопасность и надежность этой операции позволяют врачам оперировать пациентов всех возрастных групп.

Местная анестезия, применяемая в ходе факоэмульсификации (удаление помутневшего вещества хрусталика) катаракты, исключает излишнюю нагрузку на сердечно-сосудистую систему и организм в целом. Самогерметизирующийся разрез, не требующий дополнительного наложения швов, снижает риск воспалительных и геморрагических осложнений. В итоге пациент может вернуть зрение за один день, не испытывая неудобств и ограничений в послеоперационный период.

Более 90% пациентов – это пожилые пациенты, у которых возраст начинается от 65 лет. Самый пожилой пациент, который оперировался в стенах отделения, – это 105-летний пациент. Константин Телегин, заведующий офтальмологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Глаукома

Глаукома является вторым наиболее распространенным заболеванием глаз, после катаракты, которое вызывает слепоту. Более 60 млн человек по всему миру страдают от этой патологии. Самым эффективным типом оперативного лечения открытоугольной формы признана непроникающая глубокая склерэктомия – малоинвазивная операция, которая улучшает микроциркуляцию и внутритканевый обмен веществ, а также уменьшает кислородное голодание.

Другие операции на глаза

Одним из самых сложных и вместе с тем перспективных направлений хирургической офтальмологии является витреоретинальная хирургия – это комбинированное хирургическое вмешательство, которое проводится на сетчатке и стекловидном теле. В арсенале офтальмологического отделения Городской больницы №40 Курортного района имеется полнофункциональная витреоретинальная система, позволяющая выполнять все типы вмешательств при широком спектре патологий.

Сейчас вся витреоретинальная хирургия выполняется через 27 гейч-порты. 27 гейч – это 0,4 мм, а это сами понимаете в 2,5 раза уже меньше. Всего прошло каких-то 15 лет, а наши доступы уменьшились в 2,5 раза минимум. Но это тоже далеко не предел. В хирургии катаракты и в хирургии, репозиции, во вторичной имплантации хрусталиков в афакичные глаза мы уже давным-давно пришли к тому, что пользуемся иглами-проводниками 32, 33 и 34 гейч-калибров. Вдумайтесь в это, если мы говорим про 34 калибр – это 0,2 мм. Константин Телегин, заведующий офтальмологическим отделением СПБ ГБУЗ "Городская больница №40"

Офтальмологическое отделение 40-й больницы оснащено последними инновациями в сфере лазерных технологий, что позволяет добиться максимальной результативности и надежности при удалении доброкачественных новообразований, лечении коагуляции сетчатки и трихиаза.

В стационаре также делают интравитреальные инъекции (введение лекарственных препаратов в стекловидное тело в непосредственной близости от зоны развития офтальмологической патологии) и проводят операции на вспомогательных органах глаза. Благодаря индивидуальному подходу к каждому случаю, все пациенты отделения получают оптимальное решение даже самых нестандартных офтальмологических проблем.

Видео: Piter.TV