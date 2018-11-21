Офтальмохирурги проведут операции молодым петербуржцам в День зрения

Статистические данные показывают, что в мире более 253 миллионов людей страдают от плохого зрения или полной слепоты. Проблемы со зрением затрагивают более 19 миллионов детей.

В День зрения, 10 октября, в Петербурге состоится специальный операционный день для 15 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, страдающих от крайней степени близорукости или дальнозоркости.

Как пишет "Петербургский дневник", микрохирурги Центра Федорова проведут операции по коррекции зрения, позволяющие пациентам снова ясно видеть без использования очков или контактных линз. В операционной будут задействованы пять опытных офтальмохирургов, включая трех кандидатов медицинских наук.

Для исправления высокой степени близорукости и дальнозоркости используются два метода:

Ленсэктомия с имплантацией заднекамерной интраокулярной линзы (ИОЛ) – замена естественного хрусталика глаза на искусственный. Имплантация факичной ИОЛ (ФИОЛ) – установка линзы на собственный хрусталик глаза.

Оба метода безопасны и гарантируют достижение наилучшей остроты зрения вскоре после процедуры.

НМИЦ МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Федорова в Санкт-Петербурге специализируется на высокотехнологичном микрохирургическом лечении сложных офтальмологических случаев. Всемирный день зрения отмечается каждый второй четверг октября, начиная с 2000 года, по инициативе Всемирной организации здравоохранения и Международного совета по офтальмологии. Эта дата направлена на привлечение внимания к проблемам зрения и способам их профилактики и лечения.

Статистические данные показывают, что в мире более 253 миллионов людей страдают от плохого зрения или полной слепоты. Проблемы со зрением затрагивают более 19 миллионов детей. Большая часть случаев потери зрения может быть предотвращена или вылечена при своевременном обнаружении и лечении.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: предоставлено Центром микрохирургии глаза Федорова в Санкт-Петербурге