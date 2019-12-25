Нейроинтерфейс вернул парализованному пациенту подвижность и осязание

Группа американских исследователей из Баттелла и медицинского центра штата Векснер в Университете штата Огайо создали прототип нейроинтерфейса, позволяющий обеспечить обратную связь через протез.

Основной проблемой для людей, которые используют механические протезы, является необходимость визуально контролировать конечность, так как из-за отсутствия тактильной обратной связи человек не может в полной мере ощущать движения протеза. Ученым с помощью нейроинтерфейса удалось решить данную проблему и вернуть тактильные ощущения.

Группа американских исследователей из Баттелла и медицинского центра штата Векснер в Университете штата Огайо создали прототип нейроинтерфейса, позволяющий обеспечить обратную связь через протез. В первом испытании принял участие Ян Бурхарт, который во время дайвинга в 2010 году травмировал спинной мозг. Вместо правой руки у него был роботизированный протез, который он был не в состоянии полностью контролировать.

Ученые выяснили, что кожа на руке Яна имеет чувствительность, но ее сигналы слишком слабые, чтобы их улавливал мозг. Нейроинтерфейс – это чип и система электродов, которые встраивают в мозг. Это в свою очередь усиливает естественные сигналы организма. Сигналы поступают в мозг, минуя поврежденный участок спинного мозга.

Ян Буркхарт теперь понимает, что касается какого-то предмета без прямого визуального контакта с ним, а скорость и точность взаимодействия с объектами стала выше, чем до появления нового нейроинтерфейса.

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Фото: NeuroLife