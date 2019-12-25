В России создадут мышей для испытания вакцины от COVID-19

Институт биологии гена РАН совместно с ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора приступил к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом.

Россия создаст собственных гуманизированных мышей для испытания вакцины и препаратов против COVID-19. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Институт биологии гена РАН совместно с ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора приступил к работам по созданию мышей, чувствительных к заражению новым коронавирусом. Именно такие мыши должны позволить изучать лечебные препараты и вакцины против коронавируса.

Отличием новых мышей от уже существующих в мире станет её биологическая безопасность. Мыши получат чувствительность к вирусу только после индукции в условиях вирусологической лаборатории. Это исключит любые риски работы с ними в других неспециализированных местах. Сначала грызунов будут создавать методом трансгенеза. После проведения молекулярного клонирования сложных конструкций станет возможным использование системы CRISPR/Cas9 генного редактирования. Ученые планируют представить первые результаты в июне.

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