Петербургские врачи начнут лечить коронавирус переливанием плазмы переболевших

Нужно решить только организационные вопросы.

В комитете по здравоохранению Петербурга с понедельника начнётся работа с плазмой переболевших коронавирусом людей, которую можно применять для лечения тех, кто только заболел. Об этом на своей личной странице сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Однако, это не означает, что в понедельник пациентам уже начнут переливать плазму переболевших. Для этого сначала нужно решить некоторые организационные вопросы. Вишневский выразил надежду на то, что данная процедура будет введена в ближайшее время.

Ещё в начале апреля глава центра им. Алмазова Евгений Шляхтов сообщал, что в Петербурге начнут лечить коронавирус с помощью переливания крови от переболевших пациентов. В Москве данный метод лечения уже был разрешен. Несмотря на то, что высококачественных исследований на эту тему нет, но считается, что плазма выздоровевших может помочь больным с тяжелой формой коронавируса.

Петербургский кайтсёрфер попросил переболевших коронавирусом сдать плазму.

Фото: Piter.TV