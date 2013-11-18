В Москве вдвое увеличили выплаты донорам плазмы с антителами к коронавирусу

Размер материальной поддержки составит 10 тыс. рублей.

В Москве в два раза увеличат выплаты донорам плазмы с антителами к COVID-19. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе визита в пункт заготовки плазмы в филиале городской клинической больницы №1 имени Пирогова, пишет ТАСС.

Собянин выразил надежду, что данная мера подстегнет жителей Москвы чаще посещать пункты заготовки плазмы. Ранее донорам выплачивали по пять тысяч рублей в качестве материальной поддержки.

Приняли решение, что с 1 ноября, уже задним числом, пересчитаем и будем выплачивать за одну донацию десять тысяч рублей. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он подчеркнул, что благодаря введению плазмы, количество пациентов, которые переходят в реанимацию, уменьшается вдвое.

По состоянию на 4 ноября в России зафиксированы рекордные 1 195 смертей от коронавируса за сутки. Больше всего умерших выявлено в Москве (97) и Санкт-Петербурге (75). В число лидеров по уровню смертности от COVID-19 также вошли Краснодарский край (45), Нижегородская область (40), Подмосковье (52) и Пермский край (39). Всего с начала пандемии умерли 243 255 пациентов.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов заявил, что Россия должна разрешить применение всех одобренных ВОЗ вакцин от COVID-19

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