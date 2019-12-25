Титов предложил разрешить в РФ все одобренные ВОЗ вакцины от COVID-19

Уполномоченный по правам предпринимателей в РФ Борис Титов считает, что Россия должна разрешить применение всех одобренных Всемирной организацией здравоохранения вакцин от COVID-19. Об этом он сказал в беседе с "РИА Новости".
Бизнес-омбудсмен заявил агентству, что Москве следует сделать это, не дожидаясь встречных предложений от Запада.
Правительство готово признать иностранные вакцины, но только на, как говорят дипломаты, условиях "взаимности". Мне кажется, в сегодняшней сложной ситуации не время идти на принцип и ждать от зарубежных бюрократов одобрения наших прививок – и пойти на исключение.
Борис Титов, уполномоченный по правам предпринимателей в РФ
По его словам, следует "посчитаться" и предъявить друг другу претензии после того, как коронавирус отступит, но не сейчас.
Напомним, на данный момент ВОЗ одобрила такие вакцины от COVID-19 как Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm и Sinovac. Ни одна из официально зарегистрированных и одобренных к применению российских вакцин не одобрена ВОЗ и не прошла регистрацию в Европейском союзе.
Ранее мы сообщали, что в Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса.
Фото: Instagram/titovby
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