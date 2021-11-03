За минувшие сутки в стране было выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19.

В Китае зарегистрирован новый всплеск распространения коронавируса. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Госкомитет здравоохранения страны.

За вторник, 2 ноября, в стране было выявлено 93 новых случая заболевания COVID-19. 35 из них зарегистрировано в городе Хэйхэ.

Новая волна заражений в Китае началась 17 октября. В последние дни вирус распространяется на севере и северо-востоке страны. Власти отмечают, что ограничительные меры пока не приносят должного результата.

Ранее Путин назвал сложной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России.

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