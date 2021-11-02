Путин назвал сложной ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в России

Число заражений достигло показателей, которых ранее не было.

В России сложилась непростая ситуация с распространением коронавируса, число заражений достигло показателей, которых ранее не было. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было. Владимир Путин

Глава государства отметил, что в ближайшее время может появиться лекарство для лечения коронавируса. Но при этом, на данный момент нет лучше способа защитить себя, чем пройти вакцинацию, заявил президент.

Видео: kremlin.ru