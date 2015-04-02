Новый рекорд смертей от COVID-19 зафиксирован в РФ

В России зафиксированы рекордные 1 195 смертей от коронавируса за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее от ковида скончались 1 189 человек.
Больше всего умерших выявлено в Москве (97) и Санкт-Петербурге (75). В число лидеров по уровню смертности от COVID-19 за прошедшие сутки также вошли Краснодарский край (45), Нижегородская область (40), Подмосковье (52) и Пермский край (39). Всего с начала пандемии умерли 243 255 пациентов.
За последние сутки в РФ выявлено 40 217 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего зараженных выявлено в Москве (6305), Московской области (2732) и Санкт-Петербурге (3271). Всего за пандемию по состоянию на 4 октября выявлено 8 673 860 случаев заболевания.
Всего за сутки в России выздоровели от коронавируса 31 928 человек, за весь период пандемии – 7 477 366.
Ранее мы сообщали, что петербургские врачи обрадовались появлению "старых добрых инфекций".
Фото: Piter.tv
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