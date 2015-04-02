Новый рекорд смертей от COVID-19 зафиксирован в РФ

За сутки в РФ заразились коронавирусом 40 217 пациентов, днем ранее – 40 443.

В России зафиксированы рекордные 1 195 смертей от коронавируса за сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Днем ранее от ковида скончались 1 189 человек.

Больше всего умерших выявлено в Москве (97) и Санкт-Петербурге (75). В число лидеров по уровню смертности от COVID-19 за прошедшие сутки также вошли Краснодарский край (45), Нижегородская область (40), Подмосковье (52) и Пермский край (39). Всего с начала пандемии умерли 243 255 пациентов.

За последние сутки в РФ выявлено 40 217 новых случая заражения коронавирусом. Больше всего зараженных выявлено в Москве (6305), Московской области (2732) и Санкт-Петербурге (3271). Всего за пандемию по состоянию на 4 октября выявлено 8 673 860 случаев заболевания.

Всего за сутки в России выздоровели от коронавируса 31 928 человек, за весь период пандемии – 7 477 366.

Ранее мы сообщали, что петербургские врачи обрадовались появлению "старых добрых инфекций".

Фото: Piter.tv