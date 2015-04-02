Петербургские врачи обрадовались появлению "старых добрых инфекций"

Скоро COVID-19 займет нишу в ряду обычных сезонных инфекций.

Врач инфекционист Городской поликлиники №122 Марина Дессау рассказала о появлении "старых знакомых инфекций", которые были полностью вытеснены коронавирусом в 2020 году. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Речь шла о таких заболеваниях, как грипп, ОРВИ и энтеровирусы. Как объяснил доктор, это свидетельствует о том, что скоро COVID-19 займет нишу в ряду обычных сезонных инфекций. Марина Дессау пояснила, что для вирусной инфекции надо 4 года, чтобы занять место в общем строю. Совсем скоро врачи будут понимать, к чему готовиться к каждому сезону. По мнению доктора, создание вакцины от COVID-19 – это огромный плюс. В этой межвирусной борьбе Марина Дессау видит заслугу вакцинации.

Самое плохое, что может сделать любая вакцина – она просто не сработает. А вот что произойдет после вируса, мы до сих пор не знаем и только начинаем изучать постковидные осложнения. У нас много вирусов, много штаммов, и именно вирусы, а не вакцины – явное зло.

Ранее мы сообщили, что в Смольном обсуждают продление нерабочих дней после 7 ноября.

Фото: Piter.TV