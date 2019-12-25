В Смольном обсуждают продление нерабочих дней после 7 ноября

Окончательного решения на этот счет пока нет. Однако, эпидемиологическая ситуация в городе развивается не самым благополучным образом.

Власти Петербурга рассматривают возможность продлить нерабочие дни с 8 ноября. Они намерены скорректировать уже существующие COVID-ограничения. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на источник.

Первое обсуждение этой темы состоялось во вторник, 2 ноября. Тогда в Смольном предложили ряд инициатив, направленных на противодействие коронавирусу. Так, например, власти хотят, чтобы заведения общепита, торговые центры и сфера услуг продолжали принимать посетителей только по QR-кодам о вакцинации. Сотрудников бюджетных учреждений и госслужащих предлагается перевести на дистанционный режим работы.

Окончательного решения на этот счет пока нет. Однако, эпидемиологическая ситуация в городе развивается не самым благополучным образом. Кроме того, в Смольном обеспокоены недостаточно высокими темпами вакцинации. Город по-прежнему не сформировал коллективный иммунитет.

Ранее мы сообщили, что локдаун повысил интерес петербуржцев к автобусным поездкам в Эстонию, Финляндию и Беларусь.

Фото: Piter.TV