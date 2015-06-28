Локдаун повысил интерес петербуржцев к автобусным поездкам в Эстонию и Таллин

Петербуржцы раскупили места в автобусных рейсах компании "Lux Express" в Эстонию, Финляндию и Беларусь. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба организации.
Жители Северной столицы начали активно покупать билеты после того, как в России объявили нерабочую неделю. Билеты на самые популярные рейсы закончились за 11-12 дней до их отправления.
Наибольшим спросом пользовались поездки в Таллин. Далее идут Хельсинки (Финляндия), Нарва и Йыхви (Эстония), а также Минск (Беларусь).
Больше всего пассажиров отправится в соседние страны 4 ноября.
Отметим, что Финляндия и Эстония еще не открывали границы для туристов из России.
Ранее стало известно, как нерабочие дни повлияли на пассажиропоток в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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