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Локдаун повысил интерес петербуржцев к автобусным поездкам в Эстонию и Таллин
Сегодня, 15:35
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Локдаун повысил интерес петербуржцев к автобусным поездкам в Эстонию и Таллин

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До объявления нерабочей недели поездки пользовались меньшим спросом.

Петербуржцы раскупили места в автобусных рейсах компании "Lux Express" в Эстонию, Финляндию и Беларусь. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба организации.

Жители Северной столицы начали активно покупать билеты после того, как в России объявили нерабочую неделю. Билеты на самые популярные рейсы закончились за 11-12 дней до их отправления. 

Наибольшим спросом пользовались поездки в Таллин. Далее идут Хельсинки (Финляндия), Нарва и Йыхви (Эстония), а также Минск (Беларусь). 

Больше всего пассажиров отправится в соседние страны 4 ноября. 

Отметим, что Финляндия и Эстония еще не открывали границы для туристов из России.

Ранее стало известно, как нерабочие дни повлияли на пассажиропоток в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: заграница, локдаун
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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