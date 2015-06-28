Локдаун повысил интерес петербуржцев к автобусным поездкам в Эстонию и Таллин

До объявления нерабочей недели поездки пользовались меньшим спросом.

Петербуржцы раскупили места в автобусных рейсах компании "Lux Express" в Эстонию, Финляндию и Беларусь. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба организации.

Жители Северной столицы начали активно покупать билеты после того, как в России объявили нерабочую неделю. Билеты на самые популярные рейсы закончились за 11-12 дней до их отправления.

Наибольшим спросом пользовались поездки в Таллин. Далее идут Хельсинки (Финляндия), Нарва и Йыхви (Эстония), а также Минск (Беларусь).

Больше всего пассажиров отправится в соседние страны 4 ноября.

Отметим, что Финляндия и Эстония еще не открывали границы для туристов из России.

Ранее стало известно, как нерабочие дни повлияли на пассажиропоток в Петербурге.

Фото: Piter.TV