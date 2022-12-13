Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей, заявил Путин

Глава РФ рассказал о выборе, перед которым стоят олигархи и бизнесмены.

Покинувшие Россию будут второсортными чужаками за границей. Такое мнение высказал глава государства Владимир Путин в ходе выступления перед членами Федерального собрания. Он огласил свое ежегодное посление парламенту и правительству. Политик пояснил, что у каждого человека есть право выбора, на которое российские власти не покушаются. По словам главы РФ, если человек хочет провести остаток своих дней в арестованном особняке, с заблокированными банковскими счетами или искать свое место в западных столицах или курортах, то это его право.

Это право любого человека, мы даже на это не покушаемся. Но пора уже понять, что для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками, с которыми можно делать все, что угодно. Владимир Путин, президент РФ

Однако в Кремле видят и другой выбор - быть со своей родиной, работать для соотечественников, не только открывать новые предприятия, но и также менять жизнь вокруг себя, внутри государства.

Культура должна пробуждать лучшие качества в людях, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию