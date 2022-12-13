Культура должна пробуждать лучшие качества в людях, заявил Путин

Глава РФ рассказал о поддержке культуры и искусства со стороны государства.

Культура должна пробуждать лучшие качества в людях, а не разрушать общество. Соответствующее заявление в ходе выступления перед членами Федерального собрания сделал глава государства Владимир Путин, выступая со своим ежегодным Посланием. Политик заметил, что власти продолжат поддерживать культуру. Ее развитие считается одним из приоритетов возрождения мирной жизни на Донбассе. Лидер РФ уточнил, что свободное развитие общества представляет из себя готовность брать ответственность за близких людей и страну. Владимир Путин полагает, что такие важные качества проявляются еще в детском возрасте.

Используя ресурсы фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, института развития интернета, государство будет поддерживать все формы творческого поиска, современные и традиционные искусства, реализм и авангард, классику и новаторство. Владимир Путин, президент РФ

Политик пояснил, что дело будет не в каких-то конкретных жанрах или направлениях, а в красоте гармонии, возможностью размышлять над противоречиями жизни.

Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию