Путин призвал Госдуму ускорить рассмотрение законопроекта об экотуризме

Глава РФ призвал депутатов быстрее изучить возможность принятия документа.

Российский президент Владимир Путин призвал Государственную Думу РФ ускорить рассмотрение законодательного проекта об экотуризме, организованном на особо охраняемых природных территориях. Соответствующее поручение глава государства сделал в ходе выступления перед членами Федерального собрания с ежегодным посланием к депутатам и сенаторам. Лидер страны подчеркнул, что документ недавно обсуждался с коллегами из правительства.

Он должен четко определить, что и где можно, а что нельзя строить, и в целом принципы работы индустрии экотуризма. Очень важный вопрос для нашей страны. Прошу ГД ускорить рассмотрение этого законопроекта. Владимир Путин, президент РФ

Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию