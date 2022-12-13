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Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже
Сегодня, 14:37
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Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих компаний на бирже

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Глава РФ рассказал о поддержке инвестиций.

Российский президент Владимир Путин пообещал поддержать размещение акций быстрорастущих, высокотехнологических  отечественных компаний на бирже, внутреннем фондовом рынке. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего ежегодного послания к членам Федерального собрания. По мнению политика, требуется принять конкретные решения для привлечения финансового капитала в бизнес-отрасль.

Для них будет предусмотрена поддержка размещения акций на внутреннем фондовом рынке, включая налоговые льготы как для компаний, так и для покупателей таких акций

Владимир Путин, президент РФ

Запад хочет нанести России стратегическое поражение, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию

Теги: акции, бизнес, биржа, владимир путин, инвестиции, послание к федеральному собранию, российский фондовый рынок
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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