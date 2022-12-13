Запад хочет нанести России стратегическое поражение, заявил Путин

Глава РФ рассказал о лицемерии и цинизме со стороны Запада.

В странах коллективного Западе "совсем не глупые люди сидят", однако, они хотят нанести России стратегическое поражение. Соответствующее заявление в ходе выступения перед членами Федерального собрания с ежегодным посланием сделал глава государства Владимир Путин. Политик пояснил, что требуется проводить инспекции на военных объектах. Об этом лидер страны напомнил, комментируя гражданам решение о приостановке участия Москвы в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он напомнил, что США и Запад говорят о том, что не существует никакой связи между СНВ и украинским кризисом, а также другими враждебными действиями в отношении РФ.

Это или верх лицемерия, цинизма, или верх глупости. Идиотами их не назовешь, они все-таки неглупые люди: нам стратегическое поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. Владимир Путин, президент РФ

Путин: США хотели сломать созданный после Второй мировой войны миропорядок.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию