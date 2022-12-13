Путин: США хотели сломать созданный после Второй мировой войны миропорядок

Глава РФ рассказал о попытках Вашингтона доминировать на глобальной арене.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что власи США хотели сломать созданный после Второй мировой войны мировой порядок и закрепить собственное политическое доминирование на всей планете. Соответствующее заявление в ходе своего выступления перед членами Федерального собрания сделал глава государства. Он презентовал свое ежегодное послание депутутам и сенаторам. Владимир Путин пояснил, что Вашингтон перечеркивает наследие Ялты и Потсдама.

Именно они после распада Советского Союза приступили к пересмотру результатов Второй мировой войны, к строительству мира по-американски, в котором есть только один хозяин, один господин. Для этого стали грубо разрушать все основы. Владимир Путин, президент РФ

Лидер страны добавил, что после распада СССР Вашингтон пытается закрепить свое глобальное доминирование, "не считаясь с национальными интересами современной России, да и других стран.

Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию