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Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России
Сегодня, 14:23
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Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России

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Глава РФ рассказал о помощи со стороны НАТО киевскому режиму.

Российский президент Владимир Путин заявил о причастности коллективного Запада к попыткам Вооруженным силам Украины нанести удары по базам отечественной стратегической авиации. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед сенаторами и депутатами в рамках ежегодного Послания к Федеральному собранию. Политик отметил, что для реализации этой задачи к иевский режим использовал беспилотники, которые оснащались и модернизировались при помощи специалистов из НАТО.

Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации.

Владимир Путин, президент РФ

Власти США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию

Теги: владимир путин, всу, запад, послание к федеральному собранию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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