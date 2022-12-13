Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России

Глава РФ рассказал о помощи со стороны НАТО киевскому режиму.

Российский президент Владимир Путин заявил о причастности коллективного Запада к попыткам Вооруженным силам Украины нанести удары по базам отечественной стратегической авиации. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего выступления перед сенаторами и депутатами в рамках ежегодного Послания к Федеральному собранию. Политик отметил, что для реализации этой задачи к иевский режим использовал беспилотники, которые оснащались и модернизировались при помощи специалистов из НАТО.

Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации. Владимир Путин, президент РФ

Власти США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию