США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин

Глава РФ призвал Москву готовиться к этому.

Американские власти задумываются о возможности испытания ядерного оружия. Соответствующее заявление в ходе выступления в Гостином дворе с ежегодным посланием к членам Федерального послания сделал российский президент Владимир Путин. Глава государства пояснил депутатам и сенаторам, что госкорпорация "Росатом" и министерство по обороне должны подготовиться к такому развитию событий. Лидер страны призвал обеспечить тренировки отечественного стратегического арсенала. Однако первыми проводить такие мероприятия Москва отказывается. Это будет сделано только при том условии, что аналогичные испытания проведут американцы.

Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть. Владимир Путин, президент РФ

Путин призвал вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах.

Фото и видео: Послание к Федеральному Собранию