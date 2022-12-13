Путин призвал вернуться к традиционному для России сроку обучения в вузах

Глава РФ рассказал о необходимости обучать студентов в рамках специалитета.

Российский президент Владимир Путин призвал вернуться к традиционному для страны сроку обучения в высших учебных учреждениях. Об этом глава государства упомянул в ходе своего ежегодного послания к членам Федерального собрания. Политик пояснил, что речь идет о периоде в 4-6 лет. По мнению лидера РФ, в сфере получения образования назрели существенные изменения, которые связаны с новыми экономическими требованиями, социальными аспектами. Лидер РФ пояснил, что в рамках одной специальности и одного университета или института могут предлагаться обучающие программы, разные по сроку подготовки. Это будет зависеть от конкретной профессии, отрасли и внутреннего спроса на рынке.

Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования и опыта последних десятилетий. В этой связи предлагается... вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил выделять маткапитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию