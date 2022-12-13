Путин предложил выделять маткапитал в новых регионах семьям, где дети родились с 2007 года

Глава РФ напомнил о важности обеспечить мирную жизнь на Донбассе, Херсонщине и в Запорожье.

Российский президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию в Гостином дворе выступил с инициативой предоставлять материнский капитал в новых регионах семьям, в которых дети появились на свет, начиная с 2007 года. Политик напомнил о том, что граждане Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей после вхождения в состав РФ имеют право на такую социальную поддержку со стороны государства. Политик добавил, что регионы страны смогут получать денежные средства за 2024 год на реализацию национальных программ. также чиновники планируют возрождать рабочие места и создавать дорожную инфраструктуру.

Предлагаю предоставлять материнский капитал в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях семьям, в которых дети родились, начиная с 2007 года, то есть с того момента, как эта программа начала действовать по всей России. Владимир Путин, президент РФ

По мнению Владимира Путина, теперь Россия стала еще сильнее. Власти страны занимаются тем, чтобы на территорию новых региона вернулась мирная жизнь. Глава РФ уточнил, что за будущее детей и внуков, за воссоединение нашего народа сражаются герои.

Путин заверил, что не будет повторения таких ошибок прошлого, как "пушки вместо масла".

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию