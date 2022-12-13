Путин заверил, что не будет повторения таких ошибок прошлого, как «пушки вместо масла»

Глава РФ рассказал о необходимости следить за ростом экономики.

Российский президент Владимир Путин исключил политику "пушки вместо масла". Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе своего ежегодного обращения к членам Федерального собрания в Москве. Политик напомнил о том, что отечественная экономическая система преодолела западное санкционное давление и существующие внешние риски. По мнению лидера из Кремля, стратегической задачей для властей страны является вывод экономики на новые рубежи.

Есть такое устойчивое выражение: пушки вместо масла. Оборона страны, конечно, важнейший приоритет, но, решая стратегические задачи в этой сфере, мы не должны повторять ошибок прошлого, не должны разрушать экономику. Владимир Путин, президент РФ

Глава РФ пояснил, что в новом цикле развития отечественной экономики есть все возможности для прорыва по многим направлениям. Владимир Путин призвал коллег из парламента и правительства расширять внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры с дружественными странами.

Путин: Запад "выпустил джина из бутылки" и погрузил в хаос целые регионы.

Фото и видео: Послание к Федеральному собранию