Глава турагентства порекомендовала брать наличные деньги в заграничные поездки

Эксперт прокомментировала новый вид мошенничества, когда злоумышленники в мессенджерах предлагают иностранную валюту.

Директор турагентства "Ассорти путешествий" Эльмира Ахвердиева порекомендовала брать наличные деньги в заграничные поездки. Об этом она рассказала в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировала новый вид мошенничества, когда злоумышленники в мессенджерах предлагают иностранную валюту в обмен на переводы с российских карт, а потом пропадают. По словам Ахвердиевой, такой вид мошенничества часто встречается в Таиланде, Шри-Ланке, Вьетнаме, Турции и ОАЭ. Эксперт отметила, что наличные средства в поездках являются самым надежным способом "не попасть впросак".

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Фото: Piter.tv