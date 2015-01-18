Депутат назвала условия для возвращения вузов к распределению

Ольга Пилипенко объяснила, что важно создавать специалистов, в которых нуждается экономика страны.

Российском министерстве по образованию и науке предложили сократить количество платных мест в столичных вузах Москвы и Санкт-Петербурга. В эфире телеканала "360.ru" депутат Государственной думы, член комитета по высшему образованию Ольга Пилипенко объяснила зрителям, возможно ли вернуться к советской системе по распределению выпускников. Парламентарий пояснила, что стране нужны профессиональные кадры среднего звена, а также инженеры, медицинские работники и учителя. Она напомнила о том, что абитуриенты сейчас активно поступают на экономические и юридические специальности. Однако государству требуется отдавать предпочтение в создании дополнительных бюджетных мест тем рабочим местам, которые реально нужны экономике.

В прошлом году бюджетными местами были обеспечены 60% выпускников школ. Сегодня есть вузы, которые занимаются специализированной подготовкой для тех отраслей, где гарантировано трудоустройство молодых специалистов. Ольга Пилипенко, депутат ГД РФ

Политик добавила, что в России увеличивается число частных вузов увеличивается, однако при этом образовательные учреждения порой не имеют государственной аккредитации по всем направлениям подготовки студентов. Ольга Пилипенко призвала на законодательном уровне дать чиновникам из профильного ведомства право по регуляции числа платных мест согласно потребностям внутреннего рынка труда.

Если работодатели готовы предоставить соцпакет, у молодых специалистов будет перспектива карьерного роста, тогда, конечно можно говорить о работе такой системы. Но она отличается от той, что была в Советском Союзе. Тогда в роли заказчика выступало государство и распределение было государственное. Ольга Пилипенко, депутат ГД РФ

Абитуриенту на заметку: расписание Дней открытых дверей вузов Петербурга в 2025 году.

Фото и видео: 360.ru